Изменены правила движения на крупном проспекте в Баку

Для снижения транспортной загруженности на так называемом "круге Наргиля" на проспекте Нобеля в Баку, а также на улице Рамиза Гулиева были приняты дополнительные меры.

Об этом Trend заявил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, передает Day.Az.

Однако, по его словам, согласно проекту, движение по прежнему пути не закрывается.

"Въезд автомобилей на "круг Наргиля" не будет ограничен. С целью снижения загруженности, обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения возникновения пробок на первом этапе нового проекта мы обеспечили прямой проезд транспортных средств, движущихся из центра в направлении Зыхского шоссе и в поселок Ази Асланова без заезда на "круг Наргиля" и улицу Мамеда Хади (не заезжая на улицу Рамиза Гулиева посредством улицы Садыгджан), а также выезд к находящимся здесь жилым массивам. То есть, это не приведет к ограничению движения по прежнему пути. Прежний путь также остается свободен для движения. Для снижения загруженности на этом участке Агентство предложило альтернативный маршрут", - сказал Агаев.

Агаев добавил, что с целью распределения транспортной загруженности, предоставления водителям большего количества альтернативных путей, Агентство планирует организовать на Зыхском шоссе на участке пересечения улиц Гадира Мамедова и 823-й улицы поворота налево или разворота, а также прокладку новой дороги, которая станет альтернативой улице Рамиза Гулиева. Для обеспечения безопасного движения транспортных средств повороты налево или развороты будут регулироваться светофорами.

Представитель Агентства подчеркнул, что реализация проекта приведет к снижению задержек в интервале движения более 100 автобусов, которые курсируют по регулярному маршруту через территорию "круга Наргиля".