На азербайджано-иранской границе убит нарушитель
Сегодня на служебной территории погранзаставы близ села Буравар Ярдымлинского района пограннарядом пограничного отряда "Гёйтепе" пограничных войск Государственной пограничной службы был замечен неизвестный, направлявшийся в сторону Азербайджанской Республики.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили Report в пресс-службе ГПС.
Сообщается, что погранзаставе был отдан приказ "К оружию!", служебная территория перекрыта. Пограннаряд приказал нарушителю границы остановиться, был совершен предупредительный выстрел в воздух. Однако этот человек не подчинился приказу и повернул обратно в сторону Ирана.
По информации, в соответствии с требованиями закона "О госгранице" было применено оружие и нарушитель погиб от пулевого ранения на месте.
Пограничные представители незамедлительно проинформировали пограничников Ирана.
При осмотре тела нарушителя границы у него был обнаружен общегражданский паспорт Азербайджанской Республики на имя Сейфуллаева Зульфугара Гусейнгулу оглу 1968 г.р., при предварительном осмотре места происшествия обнаружен прибор ночного видения.
В настоящее время сотрудники ГПС и военной прокуратуры проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Восхитительная гармония Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ
-
10 Фев. 14:05 10 286
-
10 Фев. 19:00 10 209
-
10 Фев. 20:05 6 270
-
10 Фев. 12:56 4 294
-
10 Фев. 13:08 4 190