На азербайджано-иранской границе убит нарушитель

Сегодня на служебной территории погранзаставы близ села Буравар Ярдымлинского района пограннарядом пограничного отряда "Гёйтепе" пограничных войск Государственной пограничной службы был замечен неизвестный, направлявшийся в сторону Азербайджанской Республики.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили Report в пресс-службе ГПС.

Сообщается, что погранзаставе был отдан приказ "К оружию!", служебная территория перекрыта. Пограннаряд приказал нарушителю границы остановиться, был совершен предупредительный выстрел в воздух. Однако этот человек не подчинился приказу и повернул обратно в сторону Ирана.

По информации, в соответствии с требованиями закона "О госгранице" было применено оружие и нарушитель погиб от пулевого ранения на месте.

Пограничные представители незамедлительно проинформировали пограничников Ирана.

При осмотре тела нарушителя границы у него был обнаружен общегражданский паспорт Азербайджанской Республики на имя Сейфуллаева Зульфугара Гусейнгулу оглу 1968 г.р., при предварительном осмотре места происшествия обнаружен прибор ночного видения.

В настоящее время сотрудники ГПС и военной прокуратуры проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия.