В школах и вузах Азербайджана будут преподавать религию
"Управление мусульман Кавказа разрешило проведение курсов по изучению Корана. Государство также знает о необходимости таких курсов".
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, сегодня на заседании Совета казиев и Научно-религиозного совета Управления Мусульман Кавказа заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.
М.Гурбанлы отметил, что с сентября следующего года во всех вузах будет внедрен обязательный предмет об исламе и других религиях: "Студенты будут сдавать экзамен по этому предмету. Больше внимания в этом предмете отведено исламу. Уже подготовлены необходимые учебники. Министерство образования отправило эти учебники в Госкомитет. В учебные программы средних школ добавлены широкие сведения в связи с исламом. Ислам будут изучать в школах с младших классов. Ученые-теологи рассматривают этот вопрос. Учитываются все вопросы, чтобы у учащихся не было какого-либо недопонимания".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Баку станет еще теплее
В Баку станет еще теплее
-
28 Апр. 16:02 18 560
-
28 Апр. 16:29 10 841
-
28 Апр. 14:10 9 567
-
00:23 8 394
-
28 Апр. 15:04 7 609