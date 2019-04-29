"Управление мусульман Кавказа разрешило проведение курсов по изучению Корана. Государство также знает о необходимости таких курсов".



Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, сегодня на заседании Совета казиев и Научно-религиозного совета Управления Мусульман Кавказа заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

М.Гурбанлы отметил, что с сентября следующего года во всех вузах будет внедрен обязательный предмет об исламе и других религиях: "Студенты будут сдавать экзамен по этому предмету. Больше внимания в этом предмете отведено исламу. Уже подготовлены необходимые учебники. Министерство образования отправило эти учебники в Госкомитет. В учебные программы средних школ добавлены широкие сведения в связи с исламом. Ислам будут изучать в школах с младших классов. Ученые-теологи рассматривают этот вопрос. Учитываются все вопросы, чтобы у учащихся не было какого-либо недопонимания".