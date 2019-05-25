В министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана прошла встреча, посвященная вопросам обязательного медицинского страхования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, целью мероприятия при участии представителей Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию было обсуждение вопросов возможностей системы обязательного медицинского страхования в предотвращении неформальной занятости в соответствии с пунктом 1.6 распоряжения главы государства об утверждении "Плана мер по предотвращению неформальной занятости в Азербайджане".

Завотделом по политике занятости и демографии министерства, руководитель секретариата комиссии по регулированию и координации трудовых отношений Эльнур Сулейманов рассказал о положительных результатах мер по предотвращению неформальной занятости, роли в этом обязательного медицинского страхования, внедрение которого ожидается в будущем году.

Было подчеркнуто, что в рамках совместной деятельности идет работа по взаимной интеграции электронных информационных систем обеих структур.