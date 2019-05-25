В субботу группа журналистов была награждена юбилейными медалями "100-летие органов Государственной безопасности и внешней разведки (1919-1921)", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии награждения, которая состоялась в Службе государственной безопасности, медали вручили начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Мадат Гулиев и помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов.

Среди награжденных журналистов - заместитель главного редактора "Milli.Az", политический комментатор Эльчин Алыоглу.