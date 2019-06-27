В Азербайджане приняли важное решение по судьям
В Азербайджане повышается ежемесячное денежное обеспечение судей, предоставляемое для оплаты расходов, связанных с исполнением полномочий.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос был отражен в поправке к закону "О судах и судьях", обсуждённой на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламента).
Согласно поправке, судьям будет ежемесячно предоставляться освобожденное от налогов ежемесячное денежное содержание в размере 25 процентов должностного оклада, для покрытия расходов, связанных с выполнением служебных обязанностей.
Так, в соответствии с действующим законодательством, в этом качестве судьям Верховного суда доплачивается сумма в размере 25 процентов; апелляционных судов - в размере 20 процентов; судьям первой инстанции - в размере 15 процентов заработной платы.
Согласно предложенной поправке, размеры денежного обеспечения судей уравниваются, иными словами, сумма доплаты судьям апелляционных судов, увеличивается на 5%, а судов первой инстанции - на 10%.
Проект был принят в результате голосования в первом чтении.
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