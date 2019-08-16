В Баку произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az, молодую женщину, пытавшуюся перейти дорогу на дороге в бакинский аэропорт, сбил автомобиль на высокой скорости.

В результате аварии, женщина скончалась на месте происшествия.

Day.Az представляет эти кадры:

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!