https://news.day.az/society/1147736.html В Баку автомобиль насмерть сбил женщину - СТРАШНЫЕ КАДРЫ
В Баку автомобиль насмерть сбил женщину - СТРАШНЫЕ КАДРЫ
В Баку произошло ДТП с летальным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az, молодую женщину, пытавшуюся перейти дорогу на дороге в бакинский аэропорт, сбил автомобиль на высокой скорости.
В результате аварии, женщина скончалась на месте происшествия.
Day.Az представляет эти кадры:
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