Большая автомобильная пробка образовалась на трассе Баку-Сумгайыт.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, пробка протянулась от Хырдаланского круга вплоть до круга "20 Января" у одноименной станции метро.

Причиной затора являются ремонтные работы, проводимые на дороге.