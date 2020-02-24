https://news.day.az/society/1205728.html На дороге Баку-Сумгайыт образовался крупный затор - ФОТО
На дороге Баку-Сумгайыт образовался крупный затор - ФОТО
Большая автомобильная пробка образовалась на трассе Баку-Сумгайыт.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, пробка протянулась от Хырдаланского круга вплоть до круга "20 Января" у одноименной станции метро.
Причиной затора являются ремонтные работы, проводимые на дороге.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре