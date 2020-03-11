Джейхун Байрамов: Будет проведена оценка знаний учеников посредством видеоуроков

После восстановления учебы в школах может быть проведена оценка знаний учащихся средних школ по видеоурокам, проводимым вместо пропущенных уроков.

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, это будет осуществлено до принятия окончательного решения о форме компенсации пропущенных уроков.

Министр добавил, что с сегодняшнего дня на телеканале Mədəniyyət начнутся уроки по 3-4 предметам для всех классов. Те, кто не сможет посмотреть эти уроки по ТВ, смогут сделать это на электронных ресурсах минобразования и в соцсети: "С конца этой недели посредством этих видео-уроков министерство образования планирует осуществлять прямую связь посредством профессиональных специалистов, в ходе которой будут обсуждаться вопросы, вызвавшие трудности, и давать дополнительные пояснения".

Напомним, что с учетом угрозы распространения коронавируса с 3 по 27 марта во всех учебных заведениях Азербайджана учеба приостановлена.