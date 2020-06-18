В Баку и на Абшероне закрываются пляжи

В местах действия специального карантинного режима будет полностью закрыт доступ к пляжам.

Как передает Day.Az, об этом сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров председатель Правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

В то же время, в отличие от прежнего периода жесткого карантина, в этот раз можно будет, получив SMS разрешение можно будет в определенное правилами время посещать парки. В этом направлении ведется работа. Подход будет таким же, как к разрешению на выход из дома для совершения покупок и для похода к врачу.

"Дополнительная информация по этому поводу будет дана завтра", - сказал Байрамлы.