Университеты самостоятельно решают вопросы приема иностранных студентов

В Азербайджане университетам предоставлена автономия в вопросе приема иностранных студентов.

Об этом сказал завсектором по зарубежному образованию и работе с иностранными студентами минобразования Муждат Гасанов, временно исполняющий обязанности руководителя Группы управления Государственной программы на 2019-2023 годы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, прием иностранных студентов в местные вузы регулируется постановлением Кабмина № 125: "В соответствии с этим постановлением, каждому университету предоставлена автономия в вопросе приема иностранных студентов. Они могут проводить прием документов по уровню подготовки в любое время. Однако прием в бакалавриат должен проводиться до 30 сентября каждого года, с обязательным информированием об этом минобразования".