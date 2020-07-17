https://news.day.az/society/1254362.html В Азербайджане могут разрешить ездить на пляжи в карантин - ВИДЕО
В Азербайджане могут разрешить ездить на пляжи в карантин - ВИДЕО
Оперативный штаб рассмотрит возможность посещения пляжей в период карантинного режима.
Как передает Day.Az, об этом в эфире передачи "Hədəf" на телеканале AzTV сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.
По ее словам, в ближайшее время будут созданы специальные группы мониторинга, куда включат представителей исполнительной власти города Баку и сотрудников МЧС - они будут следить за пляжами.
"При соблюдении правил карантина со стороны граждан будет рассмотрен вопрос посещения этих пляжей. Пока ничего не обещаем, но мы хотели бы этого", - сказала Гараева.
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