Для тех, кто прошел вакцинацию могут открыть метро

Лучший способ защититься от коронавируса - сделать прививку. Вакцинация защищает человека от опасностей вируса.

Об этом Trend сообщила депутат Афет Гасанова, передает Day.Az.

Гасанова сказала, что согласно международному опыту вакцинированные люди могут получить дополнительные преимущества.

"В будущем возобновить работу метро можно будет только с условием, что пользоваться им будут лишь вакцинированные люди", - отметила депутат.

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