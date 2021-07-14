https://news.day.az/society/1361382.html Ковид-паспорт в Азербайджане будет бессрочным - Официально
Ковид-паспорт в Азербайджане будет бессрочным - Официально
Сертификаты о вакцинации в Азербайджане будут бессрочными.
Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении Минздрава, Госагентства по обязательному медстрахованию и TƏBİB.
Отмечается, что научные исследования стабильности и продолжительности иммунного ответа после вакцинации COVID-19 продолжаются во всем мире. Этот вопрос будет вновь рассмотрен после того, как результаты исследований будут обнародованы и появятся рекомендации ВОЗ и других международных организаций в области здравоохранения.
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