Ковид-паспорт в Азербайджане будет бессрочным

Сертификаты о вакцинации в Азербайджане будут бессрочными.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении Минздрава, Госагентства по обязательному медстрахованию и TƏBİB.

Отмечается, что научные исследования стабильности и продолжительности иммунного ответа после вакцинации COVID-19 продолжаются во всем мире. Этот вопрос будет вновь рассмотрен после того, как результаты исследований будут обнародованы и появятся рекомендации ВОЗ и других международных организаций в области здравоохранения.