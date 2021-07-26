Будет ли ужесточён карантин в августе в Азербайджане?

Вирус SARS-CoV-2, являющийся возбудителем коронавирусной болезни COVID-19, продолжает мутировать. Каждая мутагенная форма проявляет себя по-разному. Британский "альфа-штамм", южноафриканский "бета-штамм", бразильский "гамма-штамм" и индийский "дельта-штамм" обладают определенными свойствами. Все эти вирусы в геноме одинаковые, но изменения имеются в шиповидном белке, в форме дельта-штамма произошло изменение фрагмента, за счет которого штамм стал более заразен. Заразность превышает в несколько раз, при этом инкубационный период заболевания сократился в три раза.

Об этом Day.Az сказал известный врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

По словам профессора, "дельта-штамм" охватил всю территорию Индии, где наблюдается несколько миллионов инфицированных и более 421 тыс. погибших. При чем в Индии сжигают трупы прямо на улицах, это ужасная картина. Когда появился "дельта-штамм", ученые и исследователи предполагали, что он вызовет более тяжелую четвертую волну коронавируса или заложит основу новой пандемии.

"В Азербайджане также был выявлен "дельта-штамм" коронавируса. Если наблюдать со стороны на наших граждан, то они ведут себя так, будто пандемия уже завершилась. Это не так, пандемия продолжается и карантинные меры необходимо продолжать соблюдать, особенно в закрытых помещениях. Поэтому даже при смягчениях следует придерживаться карантинных мер, потому что полностью расслабляться нельзя. Сегодня перед Оперативным штабом стоит очень сложная задача по организации превентивных мер, чтобы как-то пресечь распространение данного штамма по всей республике. Если это не удастся, то начнется дефицит лекарств, стационарных коек и, естественно, на этом фоне ухудшится общая санитарно-эпидемиологическая обстановка", - пояснил он.

Доктор медицинских наук подчеркнул, что борьба с пандемией является глобальной задачей, а не задачей одного конкретного государства.

"Каждая страна должно придерживаться рекомендаций ВОЗ. В свою очередь, эта организация должна координировать общую систему профилактики. На сегодняшний день только четыре вакцины отвечают требованиям профилактики иммунизации: Pfizer/Biontech, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Они по производству, составу, структуре, рафинации, исследованиям показали эффективность выше 90% и безопасность. Поэтому эти вакцины включены в реестр ВОЗ. Считаю, что государство должно принять еще более серьезные меры по обеспечению иммунизации населения вышеупомянутыми надежными вакцинами", - сообщил врач.

Что касается слухов о том, что в августе будет ужесточен карантин, эта информация имеет под собой основание.

"Если "дельта-штамм" и дальше распространится по всему миру (а он уже выявлен в более ста странах), то это следует рассматривать как начало новой волны пандемии. Что касается надобности прививаться третьей дозой вакцины, то она рассчитана на продолжение иммунитета. Поскольку иммунитет рассчитан на 6 месяцев, а третья вакцина продлевает действие иммунитета на год. Через 6 месяцев после второй дозы вакцины третья доза будет поддерживать иммунитет человека. Она будет способствовать образованию новых антител против вируса SARS-CoV-2. В целом, населению нужно быстрее и интенсивнее вакцинироваться, чтобы мы смогли добиться коллективного иммунитета", - резюмировал Адиль Гейбулла.