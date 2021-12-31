https://news.day.az/society/1422239.html В Гаджигабульском районе 17-летняя девушка умерла от отравления угарным газом
В Гаджигабульском районе 17-летняя девушка умерла от отравления угарным газом
В селе Ренджбер Гаджигабульского района в канун Нового года и дня рождения умерла 17-летняя девушка.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница села Асадова Кенуль Акрам гызы (2004 г.р.) скончалась в результате отравления угарным газом в ванной комнате.
1 января ей исполнилось бы 18 лет.
По факту проводится расследование.
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