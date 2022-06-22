В Баку пьяный водитель совершил ДТП

В Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на пересечении проспектов Ататюрка и Зия Буньядова.

Автомобиль марки "Тойота", управляемый Вагифом Атаевым, на высокой скорости въехал на проспект Ататюрка.

Потерявший управление автомобиль врезался в бордюр и упал на территорию парка. От сильного удара водитель получил серьезные травмы.

На место были привлечены бригада скорой помощи, сотрудники Наримановского районного управления полиции и дорожно-патрульной службы. Водителя доставили в больницу. По данным полиции и очевидцев происшествия, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.