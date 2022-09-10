В Гяндже скончался известный пианист

Скончался известный пианист и композитор Кямал Ширинов, долгие годы работавший в Гянджинском государственном камерном оркестре имени Ф.Амирова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, музыкант скончался в городе Гянджа, где он проживал.

Кямал Ширинов, внесший большой вклад в развитие культуры Гянджи, также имел большие заслуги в развитии ряда музыкантов.