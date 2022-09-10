https://news.day.az/society/1494346.html В Гяндже скончался известный пианист - ФОТО
В Гяндже скончался известный пианист - ФОТО
Скончался известный пианист и композитор Кямал Ширинов, долгие годы работавший в Гянджинском государственном камерном оркестре имени Ф.Амирова.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, музыкант скончался в городе Гянджа, где он проживал.
Кямал Ширинов, внесший большой вклад в развитие культуры Гянджи, также имел большие заслуги в развитии ряда музыкантов.
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