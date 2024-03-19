По данным Национальной гидрометеорологической службы на 9:00 19 марта на территории Азербайджана наблюдается нестабильная погода, идут дожди, в горных районах выпал снег.

Как сообщили Day.Az в Службе, в Гусарском районе, Шахдаге, Халтане, Грызе, а Дашкесанском, Кяльбаджарском, Гядабейском районах выпал снег.

Высота снежного покрова составила 9 см в Шахдаге, 3 см в Дашкесане, 2 см в Кяльбаджаре, Гядабее.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 7 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 0-5 градусов тепла, в низменных районах до 8 градусов тепла, в горных районах от 3 до 2 градусов тепла, в высокогорных районах до 6 градусов мороза.

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