В Азербайджане больничные листы будут составляться в электронном виде

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об утверждении Правил выдачи больничных листов и назначения и выдачи выплат на лечебно-оздоровительные цели".

Как сообщает в пятницу Day.Az, название постановления изменено на "Инструкцию о порядке составления больничных листов для застрахованных лиц в форме электронного документа".

Совместно с министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики должны быть приняты необходимые меры для передачи больничных листов в форме электронного документа в информационную систему "Электронного правительства" посредством "Единой информационной системи здравоохранения".

Больничные листы для застрахованных будут составляться в форме электронного документа врачами медицинских учреждений, которые имеют право на их составление. Застрахованные и страхующие лица будут получать больничные листы в электронном виде через "Единую информационную систему здравоохранения" минздрава, в том числе при обращении застрахованного в медицинское учреждение можно будет получить их в печатном виде.

Данное постановление вступает в силу с 1 мая 2024 года.

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