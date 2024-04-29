Тротуар в Ясамале, который пытались превратить в парковку, вернули пешеходам

На улице Шарифзаде в Ясамальском районе Баку тротуар, который пытались превратить в парковку, возвращен пешеходам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре Риад Гасымов.

"Утром в воскресенье, 28 апреля, в результате проведенного сотрудниками Службы градостроительного надзора Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку при Госкомитете по градостроительству и архитектуре мониторинга был выявлен факт захвата общественного пространства (тротуара) по адресу: улица Шарифзаде, 255 в Ясамальском районе столицы.

Попытка превращения тротуара в парковочные места и возможного нанесения вреда существующим в этой зоне деревьям была пресечена Главным управлением, которое, уведомив соответствующие структуры, обеспечивает контроль над восстановлением тротуара в прежнем виде.

Проводимая Главным управлением непримиримая борьба с незаконным использованием и захватом общественных пространств, а также с фактами незаконного строительства на территории нашего города будет продолжена", - написал Риад Гасымов.

Отметим, что в социальных сетях распространилась информация о том, что тротуар в парковку пытался превратить объект общественного питания - McDonald's, один из ресторанов которого должен открыться на данной территории.

Trend связался с пресс-службой McDonald's Azərbaycan, где сообщили, что данная информация не соответствует действительности, они не имеют никакого отношения к незаконным работам. В компании также отметили, что McDonald's Azərbaycan не является владельцем здания, а заключил с собственником договор аренды, передает Day.Az.

"McDonald's Azərbaycan приветствует шаги Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку по восстановлению тротуара в прежнем виде", - заявили в пресс-службе McDonald's Azərbaycan.

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