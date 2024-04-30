https://news.day.az/society/1656282.html В Шамкире автомобиль врезался в металлическое ограждение, есть погибший
В Шамкире автомобиль врезался в металлическое ограждение, есть погибший
В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано в поселке Кюр.
Легковой автомобиль марки BMW съехал с дороги и врезался в металлическое ограждение.
В результате ДТП погиб водитель, житель села Махмудлу района Аслан Киров 1985 года рождения.
По данному факту проводится расследование.
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