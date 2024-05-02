"Выставка карьеры" в Университете ADA помогла выпускникам в их профессиональном продвижении

"Выставка карьеры", состоявшаяся 2 мая в Университете ADA, предоставила отличную возможность студентам и выпускникам для их дальнейшего профессионального продвижения.

Как передает Day.Az, об этом в четверг Trend сказала менеджер отдела службы карьеры Университета ADA Тарана Асланова.

"Самая главная цель "Выставки карьеры" - обеспечить работой студентов и выпускников университета, предоставив информацию о вакансиях на рынке труда и тренинговых программах", - сказала Асланова.

Она отметила, что сегодня также были подведены итоги "Недели карьерной готовности", которая стартовала с 16 апреля.

"16 апреля первоочередно 20 компаний присоединились к "Неделе карьерной готовности" со своими профессиональными командами, и в течение 8 дней провели тренинги для студентов. В рамках специальных тем были организованы тренинги, по итогам которых студенты получили дополнительный опыт", - добавила менеджер отдела.

Асланова добавила, что в этом году в данной выставке приняло участие рекордное количество компаний, число которых достигло 137.

"Основная цель выставки - это создание коммуникации студентов и выпускников с представителями компаний. Следует также отметить, что компании предоставили на выставке более 800 вакансий для выпускников", - заключила она.

Отметим, что 2 мая в Университете ADA в Баку состоялась 12-я "Выставка карьеры", в которой приняли участие Азербайджанское представительство компаний "Большой четверки", министерства энергетики, юстиции, экономики и внутренних дел Азербайджана, PASHA Holding и его дочерние компании, а также известные компании и холдинги в банковской сфере, туризме, коммуникациях и представительства международных организаций.

В ходе выставки, проведенной при поддержке партнерства Международного банка Азербайджана (ABB) и Фонда Университета ADA, были подведены итоги "Недели карьерной готовности", которая стартовала с 16 апреля.