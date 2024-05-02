В Баку начинается строительство новой дороги

С учетом перспективного развития города Баку, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана дается старт строительству новой автомобильной дороги от улицы Гасана Алиева до станции метро "Кероглу", параллельно проспекту Зии Буниядова.

Day.Az сообщает, что общая длина шестиполосной дороги составит 3896 метров с шириной полос 3,5 метра. На дороге будут построены четыре тоннеля и три подземных пешеходных перехода.

В настоящее время от метро "Улдуз" в направлении улицы Алескера Гаибова ведутся работы по транспортировке тяжелой техники и оборудования на территорию.

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