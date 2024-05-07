В Азербайджане завершилась регистрация для участия во вступительном экзамене

Завершился прием заявлений абитуриентов, желающих принять участие в первой попытке второго тура вступительного экзамена по I, II, III и IV группам специальностей.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, по состоянию на 23:59 6 мая электронную заявку по I группе подтвердили 30 130 абитуриентов, по II группе - 23 939, по III группе - 25 132, по IV группе - 5923, а в целом - 85124 абитуриента.

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