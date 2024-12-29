Когда тела погибших при крушении самолета AZAL будут переданы семьям?

Тела погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines близ Актау 25 декабря сегодня будут переданы семьям.

Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам сегодня директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения Азербайджана Адалат Гасанов в Международном аэропорту Гейдар Алиев после доставки тел членов экипажа и 21 пассажира, погибших в авиакатастрофе.

"Тела наших соотечественников, погибших в результате авиакатастрофы недалеко от города Актау в Казахстане, были доставлены на родину. Отсюда тела погибших будут направлены в подразделения Объединения на специально выделенных автомобилях. Для этого выделено три подразделения: бюро патологической анатомии на улице Шарифзаде, отделение в Сабунчинском районе и отделение в Насиминском районе. В моргах будут проведены осмотр тел, судебно-медицинская экспертиза, после чего заключения экспертов будут переданы в Следственное управление Генеральной прокуратуры. Затем тела погибших будут доставлены по адресам для погребения. Тела сегодня будут переданы семьям", - отметил он.