Юная азербайджанская шахматистка стала двукратной чемпионкой Берлина

Девятилетняя азербайджанская шахматистка Сона Баширова, проживающая с родителями в Германии, стала двукратной чемпионкой Берлина. Юное дарование становится чемпионкой немецкой столицы второй год подряд.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Сона Баширова прошла в финал DSAM (Открытый чемпионат Германии среди любителей), общий чемпионат Германии до 10 лет и в женский чемпионат Германии до 10 лет. Талантливая шахматистка заняла первое место с результатом 4,5 балла из 5 без поражений, став двукратной чемпионкой Берлина. За несколько дней до этого она заняла 3 место в финале Открытого чемпионата Берлина до 10 лет, где была единственной девочкой среди участников. А до этого Сона стала победительницей в турнире со взрослыми в DSAM в своей группе в городе Потсдам.

Готовясь к турниру, Сона занималась по 3-5 часов каждый день. По ее словам, "она очень рада вновь стать чемпионкой Берлина, защитив свой прошлогодний титул".

В апреле нынешнего года Сона поедет в Карлсруэ на Grenke Open, где у девочки будет возможность впервые встретить в реальной жизни таких звезд мировых шахмат, как Магнус Карлсен и Шахрияр Мамедъяров. Там юная шахматистка будет играть в группе B.