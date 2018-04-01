В центре Баку перевернулся Toyota Prado - ФОТО
1 апреля 2018 16:39 259
На проспекте Гейдара Алиева в Баку наблюдается скопление транспортных средств.
Об этом сообщил Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.
Отмечается, что причиной является ДТП, произошедшее напротив стадиона "Шефа". Перевернулся автомобиль марки Toyota Prado.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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