Впервые в Баку пройдет психоаналитическая конференция - ПОДРОБНОСТИ

11-12 мая в Баку состоится первая психоаналитическая конференция с участием ведущих мировых экспертов в этой области. Конференция проводится по инициативе члена правления Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП), национального представителя этой организации у нас в стране Фариза Самедова.

Как отметил в беседе с Day.Az Фариз Самедов, данная конференция будет первым в истории Азербайджана психоаналитически ориентированным мероприятием.

"Когда в прошлом году в Вене на очередном заседании правления я озвучил идею провести психоаналитическую конференцию в Баку, она была воспринята с большим доверием и энтузиазмом. Вдобавок время проведения конференции (месяц май) предоставляет хорошую возможность иностранным гостям познакомиться с нашим прекрасным городом. Я хотел, чтобы конференция прошла в Баку для популяризации психоанализа и распространения знаний, которые считаю очень полезными. К счастью, я получил поддержку заслуженного деятеля науки РФ, проф. Решетникова и президента ЕКПП Николь Акнин", - сообщил Ф. Самедов.

География докладчиков достаточно широка - Грузия, Россия, Украина, Франция, Швеция. Тема конференции - "Транскультуральные аспекты психоанализа: теория и метод". Предусмотрены разные форматы выступлений - доклады, круглые столы, мастер-классы, презентации клинических случаев, а также супервизии для специалистов.

Помимо психологов, психотерапевтов и психиатров в конференции примут участие люди совершенно разных профессий: ученые, педагоги, люди искусства, работники кадровых служб, PR-специалисты, а также все, кому просто интересен психоанализ.

"Современные исследования однозначно указывают на наибольшую эффективность психоаналитического подхода к решению психологических проблем человека по сравнению с другими методами психотерапии, особенно в работе с депрессиями, фобиями, навязчивостями и суицидальными наклонностями. Поэтому, неудивительно, что много заявок на участие поступает не только от практикующих психотерапевтов, но и от студентов профилирующих вузов. Особенно из БГУ, Университета Хазар, Мединститута и Бакинского филиала МГУ. Заявку могут подать любые желающие, но предпочтение будет, безусловно, отдаваться специалистам "пси". Радует, что среди подавших заявки на участие в качестве слушателей есть люди из России, Украины, Грузии, а также Турции, Казахстана, Ирана и даже Иордании", - отметил психоаналитик.

Проведение конференции в Баку - это большой шаг в сторону популяризации психоанализа в Азербайджане, привлечение внимания общественности к такой важной сфере, которая должна быть частью жизни каждого. Проведение конференции может способствовать тому, чтобы в вузах более детально преподавали этот предмет.

Для желающих продолжить свое психологическое образование конференция предоставит также прекрасную возможность, так как в конференции будут участвовать аж три (!) ректора психоаналитических вузов: проф. Решетников - ректор Восточно-Европейского Института Психоанализа в Санкт-Петербурге, Николь Акнин - ректор Университета Зигмунда Фрейда в Париже и Светлана Уварова - ректор Международного Института Глубинной Психологии в Киеве. С собой они привезут брошюры институтов для участников, чтобы те смогли рассмотреть различные возможности получения фундаментального психоаналитического образования за рубежом.

Конференция также может послужить отправным пунктом для создания образовательной платформы в виде регулярных семинарских занятий с участием приглашенных психоаналитиков. Как отметил в беседе с Day.Az Ф. Самедов, это очень распространенная практика. Например, в соседних Турции и России история становления психоаналитического сообщества была именно такой. По приглашению местных специалистов раз в 3-4 месяца приезжают опытные психоаналитики для проведения интенсивных 2-3-недельных семинарских занятий. Через несколько лет формируется первая группа из 10-15 специалистов, которые, в свою очередь, готовят других.

Очень часто идеи появляются в процессе общения единомышленников. В результате такого общения на конференции в Баку могут появиться совместные образовательные программы с соответствующими факультетами наших вузов. "Кто знает, может это приведет к созданию первого психоаналитического института в Азербайджане и на Кавказе вообще", - подчеркнул психоаналитик.

Day.Az представляет полную программу конференции:

1) Решетников М.М. (Россия) Доклад: Современный психоанализ: смена парадигмы

2) Николь Акнин (Франция). Workshop: Jungian vision of trans-cultural approach

3) Уварова С.Г. (Украина) Доклад: Психоаналитическая теория и практика: между Западом и Востоком

4) Жан-Люк Ваньер. (Франция) Лекция: What is adolescence psychoanalytically?

5) Мизинова Т.В. (Россия) Доклад: Аналитик как интроект пациента. Динамика образа хорошего родителя в историческом и транскультуральном аспектах

6) Урбан Вестин. (Швеция) Master-class: The alien out- and inside of ourselves

7) Александр Непомнящий (Франция) Доклад: Different languages and cultures in psychoanalysis

8) Куликов А.И. (Россия) Доклад: Этнический пациент и проблема идентичности

9) Павлоцкая М.С. (Россия) Презентация: Сновидения и живопись как способы коммуникации

10) Брегвадзе Д.Б. (Россия) Доклад: Особенности работы с инокультуральным клиентом

11) Умная Е.Л. (Россия) Круглый стол: От теории к практике. Путь психоаналитика.

12) Хакимова Ю. (Россия) Доклад: Карты боли: формирование и работа с ними. Нейропластичность и психоанализ.

13) Ошуркова Н.М. (Россия) Доклад: Табу смерти

14) Фостиропуло Х. Г. (Россия) Интерактивный театр: Точки обзора

15) Шлыков В.Н. (Россия) Доклад: Первичность внутрипсихической реальности и уровни психической организации

16) Шлыкова И.Ю. (Россия) Доклад: Психоистория. Душеубийство

17) Нуртдинов Марат (Россия) Доклад: Религиозная практика суфизма и психоаналитическая терапия: дискурсивные пересечения

Подать заявку на участие и узнать подробную информацию о конференции можно по этой ссылке https://www.facebook.com/events/148589952571246/

Чтобы быть в курсе новостей из мира психоанализа, советуем присоединиться к группе "Psixoanaliz".

Ф. Агаларова