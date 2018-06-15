Иран вырвал победу у Марокко на чемпионате мира - ВИДЕО

15 июня 2018 21:38

Сборная Ирана обыграла команду Марокко в матче чемпионата мира по футболу. Единственный мяч в игре забил игрок Марокко Азиз Бухаддуз в свои ворота на 90+5 минуте, сообщает РИА Новости.

На матче присутствовало более 62 тысяч болельщиков.

Следующим соперником сборной Марокко станет Португалия, команды встретятся 20 июня. В этот же день иранцы сыграют со сборной Испании.

 

Впервые чемпионат мира по футболу проходит в России. Игры мирового первенства примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Самара, Нижний Новгород, Саранск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининград и Сочи. Финальный матч мундиаля пройдет 15 июля на московском стадионе "Лужники".

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