Сегодня в Баку завершается чемпионат мира по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, в последний - восьмой день чемпионата - состоятся смешанные командные соревнования. Первым соперником сборной Азербайджана, которая начнет борьбу с 1/8 финала, станет сборная Австрии. Победитель этой встречи в 1/4 финала встретится с победителем пары Япония - Монголия.

В составе сборной 5 женщин и 6 мужчин - Сакина Заирова, Ичинхорлу Мунхцедев (по 57 кг), Аида Бахышова, Гюнель Гасанли (по 70 кг), Ирина Киндзерская (+70 кг), Гидаят Гейдаров, Рустам Оруджев (по 73 кг), Мамедали Мехтиев, Турал Сафгулиев (по 90 кг), Шахин Гахраманов и Ушанги Кокаури (оба +90 кг).

В смешанных командных соревнованиях, которые стартуют в 9:00, женщины будут состязаться в весовых категориях 57 кг, 70 кг и +70 кг, мужчины - 73 кг, 90 кг и +90 кг.

В соревнованиях примут участие 19 стран. Впервые в Баку дзюдоисты Южной и Северной Кореи выступят в виде единой команды.

Отметим, что Объединенная сборная Кореи, а также сборные Бразилии и Великобритании вступят в борьбу с 1/8 финала. Эти коллективы встретятся с командами, которые одержат победу в 1/16 финала.

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