/sport/1116296.html Роналду поддержал больного Касильяса Защитник «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал вратаря «Порту» Икера Касильяса
Роналду поддержал больного Касильяса
Защитник "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержал вратаря "Порту" Икера Касильяса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Утром 1 мая Касильясу стало плохо после тренировки.
Позже у спортсмена диагностировали инфаркт миокарда.
"Сил тебе, друг! Надеюсь, что ты скоро поправишься", - написал слова поддержки голкиперу в своем инстаграме Роналду.
37-летний футболист выступает за "Порту" с 2015 года. Португальский клуб купил Касильяса у мадридского "Реала", с которым он трижды выиграл Лигу чемпионов и пять раз чемпионат Испании.
Из-за проблем с сердцем испанец пропустит оставшуюся часть сезона.
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