Защитник "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержал вратаря "Порту" Икера Касильяса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Утром 1 мая Касильясу стало плохо после тренировки.

Позже у спортсмена диагностировали инфаркт миокарда.

"Сил тебе, друг! Надеюсь, что ты скоро поправишься", - написал слова поддержки голкиперу в своем инстаграме Роналду.

37-летний футболист выступает за "Порту" с 2015 года. Португальский клуб купил Касильяса у мадридского "Реала", с которым он трижды выиграл Лигу чемпионов и пять раз чемпионат Испании.

Из-за проблем с сердцем испанец пропустит оставшуюся часть сезона.