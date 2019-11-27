Во вторник, 26-го ноября, туринский "Ювентус" победил испанский "Атлетико" в матче пятого тура ЛЧ, застолбив за собой первую строчку в группе D.

Главным героем игры стал Пауло Дибала, который на 45-й минуте игры невообразимым образом послал мяч в ворота с острого угла со штрафного.

Безусловно, гол туринской звезды будет претендовать на звание лучшего мяча тура. "Отметился" в этом поединке и лидер "Старой Синьоры" Криштиану Роналду, который во время одной из атак клуба смачным ударом ноги сломал угловой флажок.

Многие журналисты уже успели пошутить, назвав "удар" Роналду - реакцией на новость о том, что France Football вручит "Золотой мяч" извечному сопернику Роналду Лионелю Месси, передает Day.Az со ссылкой на sport.ru.

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