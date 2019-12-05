"Ливерпуль" разгромил "Эвертон" в матче 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" и завершилась со счётом 5:2, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

В нынешнем сезоне "Ливерпуль" ещё ни разу не проигрывал в чемпионате Англии (14 побед, 1 ничья). С учётом результатов минувшей кампании беспроигрышная серия мерсисайдцев в АПЛ достигла 32 матчей (27 побед, 5 ничьих).

Таким образом, подопечные Юргена Клоппа превзошли рекорд клуба по количеству встреч без поражений в английском первенстве, установленный в период с мая 1987 года по март 1988-го.

"Ливерпуль", набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги.

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