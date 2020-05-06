Рестарт чемпионата Германии по футболу отложен до 22 мая

Возобновление чемпионата Германии по футболу, прерванного из-за пандемии коронавируса, вновь отложено. Ранее сообщалось, что футбольный сезон в стране откроется 15 мая. Теперь же дата рестарта турнира перенесена еще на неделю.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, власти Германии приняли решение отложить возобновление местного чемпионата до 22 мая. До этого времени все команды обязаны будут пройти двухнедельный карантин.

Ранее появилась информации о том, что правительство Германии разрешит футбольным клубам продолжить прерванный сезон уже 15 мая в рамках принятых мер по ослаблению карантина.