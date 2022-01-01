Роналду недоволен тем, чего достиг с «Манчестер Юнайтед»

Португальский нападающий Криштиану Роналду подвел итоги года в своем Instagram.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отдельно форвард подчеркнул, что недоволен тем, чего достиг вместе с "Манчестер Юнайтед", куда перешел в летнее трансферное окно 2021 года.

"И, конечно, возвращение на "Олд Траффорд" всегда будет одним из самых знаковых моментов в моей карьере. Но я недоволен тем, чего мы достигли с "Манчестер Юнайтед". Никто из нас недоволен, я уверен в этом. Мы знаем, что должны больше работать, играть лучше и делать больше, чем делаем сейчас", - написал португалец в своем Instagram.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) "красные дьяволы" идут на шестом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко.

27 августа "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду, который выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Прошлым клубом португальца был "Ювентус". Он выступал за туринцев с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.