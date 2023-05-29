В Баку стартует чемпионат мира по тхэквондо

Сегодня в Баку стартует 26-й чемпионат мира по тхэквондо.

Как сообщает Day.Az, на мундиале, который продлится до 4 июня, будут соревноваться 949 спортсменов из 145 стран.

Эти тхэквондисты будут бороться за 16 комплектов медалей в соревновании. Мундиаль, который пройдет под девизом "Зажги Свою силу", будет приурочен к 50-летию мирового тхэквондо и 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева.

На чемпионат прибыли около 2000 гостей из более чем 150 стран. Спортсмен, который станет чемпионом мира, добавит в свой актив 140 рейтинговых очков.

Азербайджан на чемпионате представляют Сайяд Дадашов (54 кг), Гашим Магомедов (58 КГ), Ханоглан Керимов (63 кг), Джавад Агаев (68 кг), Эльтадж Гафаров (74 кг), Алиаскер Алиев (80 кг), Талех Сулейманов (87 кг), Хамидрза Бадриалиабади (+87 кг), Миная Акберова (46 кг), Патимат Абакорава (49 кг), Самаррух Османова (53 кг), Фатима Меджидова (62 кг) и Фарида Азизова (67 кг).

В первый день соревнований будут объявлены победители в 2 весовых категориях. Будут определены призеры в весе 68 кг у мужчин и 57 кг у женщин. В составе сборной Азербайджана выступит Джавад Агаев. В 1/32 финала он сразится с победителем пары Соломон Тефера (Эфиопия) - Эльдар Курманалиев (Кыргызстан).

Поединки в "Baku Crystal Hall" начнутся в 09:00, полуфинальные встречи - в 18:30.

Официальная церемония открытия мундиаля начнется в 16:30.

Отметим, что Азербайджан - вторая среди стран СНГ после России примет чемпионат мира по тхэквондо. Наша страна войдет в историю как седьмая после Германии, Дании, Испании, Греции, России и Великобритании среди европейских стран, которые примут мундиаль.