Кубок Европы в Баку: церемония награждения победителей и призеров

В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка Европы по художественной гимнастике, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend. Были награждены гимнастки в возрастной категории "сеньорки", завоевавшие медали в отдельных видах.

На высшую ступень пьедестала почета в упражнении с обручем поднялась София Раффаэли (Италия), второе место заняла Боряна Калейн (Болгария), на третьей позиции расположилась Вера Туголукова (Кипр).

Награды вручили президент Панамериканского союза гимнастики Наоми Валензо, президент Федерации гимнастики Лесото Хеола Макутиоано Сильвия, хореограф сборной Азербайджана по художественной гимнастике Камиль Гулиев.

В упражнениях с мячом золотую медаль завоевала Боряна Калейн (Болгария), "серебро" у Кристины Драган (Румыния), бронзовой медали удостоена Даниэла Муниц (Израиль).

Награды вручили заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева, президент Технического комитета по аэробной гимнастике Европейской гимнастики (European Gymnastics) Алина Драган, менеджер Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Сурхай Гараев.

Первое место в упражнениях с булавами заняла Стилиана Николова (Болгария), на второй позиции расположилась София Раффаэли (Италия), третье место заняла Вера Туголукова (Кипр).

Награды вручили президент Федерации гимнастики Индии Судхир Миталь, президент Технического комитета по акробатической гимнастике Европейской гимнастики (European Gymnastics) Карин Чарлир, директор соревнований Наталья Буланова.

Золотую медаль в программе с лентой завоевала Боряна Калейн (Болгария) "серебро" у Веры Туголуковой (Кипр), "бронзы" удостоена София Раффаэли (Италия).

Награды вручили вице-президент Федерации гимнастики Кипра Сотеракис Трикомити, вице-президент Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики (European Gymnastics) Елена Алипранди, хореограф сборной Азербайджана по художественной гимнастике Акиф Кяримли.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

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