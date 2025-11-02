Названы самые необычные просьбы в путешествиях у богатых туристов

Туристы запрашивают у трэвел-консьерж сервисов различные развлечения: посмотреть японские уличные туалеты, познакомиться со звездой, увидеть китов и пожить в трущобах.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала эксперт сервиса для бронирования пакетных туров Onlinetours Premium Татьяна Жданова.

По ее словам, часть туристов ездят в путешествия не для того, чтобы просто отдохнуть на пляже - у них есть более неординарные цели.

"Например, у нас была клиентка с необычной просьбой. Она посмотрела фильм "Идеальные дни" об одиноком мужчине, который работает уборщиком в уличных туалетах Токио. Девушка настолько впечатлилась системой общественных туалетов Японии, что попросила нас организовать тур - ей очень хотелось найти те самые токийские туалеты из фильма", - рассказала Жданова.

Она также добавила, что фильмы и книги нередко мотивируют на новые путешествия. Иногда клиенты консьерж-сервисов мечтают полностью повторить путь любимого героя.

"Другая клиентка после развода захотела организовать себе долгий и очень дорогой отпуск. Причем не просто отпуск, а поездку по следам героини книги "Ешь, молись, люби", поэтому мы делали ей аж три тура в Италию, Индию и Индонезию. Были особые просьбы. В Неаполе мы отправили ее в ту самую пиццерию, где ела героиня Джулии Робертс из фильма и даже организовывали свидание с ее новым знакомым,а на Бали мы помогли найти русское комьюнити и организовали фотосъемку", - отметила эксперт.

Татьяна Жданова вспомнила об искушенных туристах, которым недостаточно посмотреть на локации, которые они видели на экранах - им хочется пожить в конкретных отелях из кино и сериалов.

"Недавно мы делали тур клиентам, которые так впечатлились третьим сезоном сериала "Белый лотос", что задались целью отдохнуть в том отеле, где разворачивался сюжет. Конечно, мы все организовали и отправили туристов в тот самый Four Seasons Koh Samui, а также организовали поездку по знаковым местам сериала с персональным гидом", - рассказала она.

По данным Трэвел-консьержа, клиенты, пресыщенные поездками по самым разным направлениям, готовы отправиться на другой конец света, просто, чтобы получить новый опыт.

"Клиентка захотела попробовать чего-то необычного. Мы предложили ей тур в Китай, только для того, чтобы она попала на индивидуальную чайную церемонию с мастером, который хранит семейные сорта чая с XVII века", - высказалась Жданова.

При этом, по словам эксперта, есть и такие туристы, которые уже не охотятся за традиционным люксом, а, наоборот, хотят столкнуться с настоящей бедностью.

"Был клиент, который мечтал погрузиться в реальную атмосферу индийских трущоб, познакомиться с местными жителями и ощутить дух настоящего Мумбая. Для него мы делали специальный тур-экскурсию, начиная с визита в район Дхарави, крупнейший район трущоб в Азии. Программа включала знакомство с местными ремеслами и кухней, посещение школ и мастерских, общение с жителями и волонтерами социальных проектов. В процессе у клиента появилась особая просьба - он даже захотел остаться на ночь в трущобах. Пришлось организовать это, но , конечно, мы позаботились о безопасности и оставили с ним опытных местных гидов. В итоге встреча с бедностью, как бы ни было иронично, обошлась клиенту в крупную сумму", - заключила специалист сервиса.