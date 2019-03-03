Женщины относятся к отношениям серьезнее мужчин. Нередко это приносит огромную боль и разочарование. Методом проб и ошибок каждая представительница прекрасного пола выстраивает свой нелегкий путь к счастью. Они больше анализируют происходящее, копаются в себе, живут с оглядкой на прошлое. Это мешает наслаждаться каждым моментом жизни. Чтобы стать счастливой в отношениях, нужно руководствоваться некоторыми правилами

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

1. Не сравнивайте

Женщины любят все сравнивать, будь то новое платье или новый мужчина. У подруги муж может быть романтичнее, а начальник на работе быть галантнее, чем ваш избранник. Одинаковых людей не бывает, а идеальных тем более. Если ваш мужчина по своей природе не романтик, то или принимайте его таким, или сами проявите инициативу.

2. Не смотрите в прошлое

Женщины берегут память о прошлых отношениях. Для чего они это делают, порой не понимают сами. Худшее, что можно сравнить, - это своего бывшего ухажера с нынешним кавалером. Если вы не остыли от предыдущих отношений, то не спешите заводить новые, а если вас не устраивает партнер, то об этом нужно сказать прямо.

3. Любите себя

Женщина редко ставит себя на первый план. Обычно там находятся муж и дети. Забывая о своих потребностях и увлечениях, женщина показывает мужчине, что они не важны. На подсознательном уровне он это принимает и привыкает к этому. Потом ситуацию сложно изменить, потому что партнер воспринимает перемены, как вздорный характер.

4. Не пытайтесь перевоспитать партнера

Люди редко меняются. Если сначала изменения будут видны, то потом все опять встанет на свои места. Не нужно себя обманывать и убеждать в том, что необходимо немного потерпеть, чтобы все наладилось. Подумайте, сможете ли вы счастливо жить при таком раскладе.

5. Не тратьте время на тех, кто не любит

Даже если вы по уши влюблены, не стоит продолжать отношения, если у партнера нет чувств. Он будет рядом с вами из жалости или с потребительской точки зрения. Нужно решиться на серьезный шаг и освободить себя и свое время от токсичных связей. Тогда вы сможете обрести счастье.