Израильская армия имеет во всем мире репутацию самых равноправных вооруженных сил в мире: ведь там наравне с мужчинами служат и женщины. Однако, кажущееся полноценным со стороны, это равенство далеко не абсолютное.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru

Женщины по разным соображениям (включая опасения демографических потерь) служат в основном на самых безопасных местах. Они работают в компьютерных отделах, как секретари, в разведке (удаленно), в подразделениях, оснащенных современным оружием, позволяющим не входить в прямой боевой контакт с врагом, не видеть его собственными глазами. Так они могут участвовать в ликвидации террористов безопасным для себя образом. С самого начала (1950-х гг.) женщины в израильской армии служили преимущественно в тыловых частях, занимались административной работой, выполняли вспомогательные функции. Количество доступных женщинам родов войск и частей расширялось постепенно, по мере того, как увеличивалась армия и усиливалась нехватка мужчин. Сегодня израильским дамам открыты почти все военные специальности, за исключением особо опасных и сопряженных с тяжелыми условиями и большими физическими нагрузками (например, в танковых войсках или спецназе). Во всем прочем равенство достигнуто - прежде всего, в размерах жалованья и количестве льгот (у женщин их даже больше; например, срочницы имеют право вовсе отказаться от службы).

Журналист Хен Арци-Сарур опубликовал в издании "Едиот ахронот" в марте 2018 г. критические замечания относительно израильской армии, высказанные учеными-социологами д-ром Мейталь Эран-Йона и д-ром Карнит Падан. Женщины, сами прежде работавшие в армейских структурах, заявили, что подлинного равенства мужчин и женщин в армии никогда не было, а руководство армии в основном использует службу женщин как средство пиара. Эран-Йона говорит, что различие между "обычными" тыловыми частями (где служат женщины) и фронтовыми боевыми частями "призвано сохранить высокий статус мужчин в военной иерархии".

По армейским нормам, количество женщин не может превышать 6% от общего числа бойцов во фронтовых подразделениях, да и там они служат на наиболее безопасных должностях. Таким образом, участие женщин в боевых действиях схватках практически исключено. Социологи полагают, это сделано ради сохранения мужского превосходства и возражают против "дискриминационного" тезиса о том, что женщины снижают качество боевых частей, и что лишь некоторые из них (исключительные по физическим и моральным качествам) могут служить наравне с мужчинами. Имеется еще одно возражение против службы женщин на передовой - опасность изнасилования при попадании в плен. Эран-Йона и Падан признают, что для женщин этот риск выше, но замечают, что насилуют и пленных мужчин.

Но большинство женщин (а тем более срочниц) вовсе не желает находиться на передовой, для них есть множество мест в армии, где можно служить с полной самоотдачей и наравне с мужчинами. Разница лишь в меньшем риске для жизни. Пока армия не пересматривает свой подход к комплектованию боевых подразделений - равенство важно, но цель армии в другом, в победе в войне. А правила, кажущиеся дискриминационными, но по сути нацеленные на эффективность армии, никто не отменяет, раз они выработаны на основе богатого боевого опыта и позволяют побеждать.

Тем не менее, как указывает Зарах Гельман (НВО - "Независимое военное обозрение", 26.05.2017), женщин постепенно привлекают и будут и дальше привлекать ко все более сложным военным специальностям, сопряженным с немалыми тяготами. Обсуждается идея набора женщин в боевые экипажи танков, где возможно их прямое столкновение с вражескими бойцами. Пока что в боевых операциях участие женщин распространено только в авиации (25-30% в каждом подразделении). Постоянно улучшаются условия для дальнейшего продвижения женщин в боевой службе, о чем армейские структуры заявляют официально. Департамент информации и публикации израильских вооруженных сил подготовил в 2011 г. брошюру "Служба в армии Обороны Израиля". В специальном разделе о службе женщин авторами (Л. Фикс, И. Шитрит) указано, что "в последние годы произошли кардинальные перемены в статусе женщин-военнослужащих". Цель - все большее вовлечение женщин в работу различных родов войск, а специальная Советница по делам женщин-военнослужащих контролирует "соблюдение равных возможностей" в армии. Если на этом поприще будут достигнуты успехи, вскоре можно будет наблюдать как израильские дамы-солдаты, врукопашную сражаются с врагами своей страны.