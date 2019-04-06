Авиационный транспорт считается одним из самых безопасных: по статистике, катастрофы происходят в одном случае из миллиона. Тем не менее, почти каждая такая авария приводит к большому числу жертв среди пассажиров. Какие места в самолете считаются самыми опасными?

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Эксперимент в пустыне

В 2012 году в мексиканской пустыне Сонора было проведено совместное американо-британское исследование, целью которого было выяснить, какие места в самолете могут быть наиболее опасными в случае крушения. Для эксперимента ученые выбрали Boeing-727. На самолет установили камеры, специальные датчики для краш-тестов, а по всему салону разместили манекены.

Было решено устроить катастрофу "Боинга", "уронив" самолет на дно высохшего озера. На скорости 230 километров в час лайнер брюхом ударился о землю. Самолет пропахал поверхность и развалился на несколько частей.

Исследовавшие результаты жесткой посадки специалисты выяснили, что самыми опасными местами в "Боинге" были сиденья пассажиров бизнес-класса, находящиеся в передней части лайнера.

При столкновении с поверхностью основной удар приходится на носовую часть. Во время эксперимента у "Боинга" отвалился нос. Разлом пришелся именно на зону бизнес-класса. Получается, что пассажиры, любящие путешествовать с комфортом за большие деньги, подвергают себя наибольшему риску.

Американские и британские специалисты пришли к выводу, что пассажиры бизнес-класса с большой вероятностью погибли бы от перегрузок и механических повреждений. Кроме того, в момент разлома одно из передних кресел было выброшено из лайнера.

Наименьший урон получили манекены в хвостовой части. Впрочем, признали исследователи, многое зависит от характера катастрофы. Бывает так, что лайнер ударяется о землю хвостовой частью. Тогда наибольшей опасности подвергаются пассажиры в конце салона.

Места в центре

Большую опасность могут представлять и места рядом с крыльями. Об этом говорится в исследовании журнала Popular Mechanics от 2007 года, основанное на статистических данных Совета безопасности нации США по авиакатастрофам за несколько десятков лет. Дело в том, что в центральной части лайнера - в крыльях и центроплане - расположены топливные баки.

Общая емкость баков в самолетах "Боинг", к примеру, в семействе 777, может достигать 180 тысяч литров. Топливные баки Airbus А380, являющегося самым большим пассажирским лайнером в мире, могут вмещать до 310 тысяч литров топлива.

В аварийной ситуации существует опасность воспламенения топливных отсеков. Это может привести к распространению огня на салон лайнера и взрыву.

Именно топливные баки стали причиной катастрофы самолета Boeing-747 под Нью-Йорком в 1996 году. Следствие выяснило, что к катастрофе привел взрыв центропланного топливного бака, вызванный замыканием проводов.

Что касается уже упомянутого исследования в пустыне Сонора, то специалисты определили сиденья в центре лайнера как места средней опасности. Пассажиры в случае катастрофы получат серьезные, но не смертельные травмы.

Опасный вид из окна

Небезопасны могут быть и места у иллюминаторов. Особенно это касается тех, кто недавно перенес операцию, обладает лишним весом, страдает от онкологических заболеваний, а также людей старше 70 лет.

Ученые из Американского Института Пульмонологов выяснили, что указанные пассажиры, находясь у иллюминатора, подвержены риску возникновения глубокого тромбоза вен. Связано это с тем, что на таких местах подвижность человека ограничена больше всего.

Исследователи отмечают, что вне самолета кровь в организме человека идет от ног к сердцу, однако в периоды неподвижности ее движение затруднено. В результате человек рискует заработать тромб, который в особо тяжелых случаях может привести к летальному исходу.

За безопасностью - в хвост

Самым безопасным местом в самолете специалисты признают хвостовую часть. В уже упомянутом исследовании Popular Mechanics говорится, что в авиакатастрофах в среднем выживают 70% пассажиров задней части лайнера.

Выживаемость на местах в центре составила 55%, а в носовой части, на местах бизнес-класса, - 49%. По законам физики удар приходится на переднюю часть, а с учетом амортизации воздействие на хвостовой отсек снижается на 30%.