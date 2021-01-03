Кофе с острым перцем для похудения

Традиция добавлять перец в кофе зародилась много веков назад, когда арабские купцы догадались обжаривать кофейные зерна вместе с перцем, чтобы дольше сохранить их вкус и аромат. Позже выяснилось, что помимо "консервации" вкусовых свойств кофе, перец способен принести большую пользу организму, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Чем полезен кофе с перцем

Бодрящее свойство кофеина усиливается несколько раз при добавлении перца: он улучшает кровообращение, обеспечивает насыщение мозга кислородом и улучшает концентрацию. Кроме того, тандем кофеина и перца активизирует кратковременную память, позволяя легче запоминать большие объемы информации.

И кофе, и перец - богатые источники антиоксидантов. Они защищают организм от повреждения свободными радикалами, останавливают воспалительные процессы в организме, замедляют старение, препятствуют образованию морщин, улучшают состояние кожи и защищают ее от пагубного воздействия ультрафиолетового излучения.

Сочетание кофе и перца стимулирует выработку гормона "счастья" серотонина не хуже шоколада, а калорий при этом содержит минимальное количество. Пеперин (активное вещество в составе перца) ускоряет обменные процессы и обеспечивает эффективную детоксикацию организма - всем худеющим рекомендуем обратить особое внимание на напиток.

В кофе можно добавлять как черный душистый перец, так и красный перец чили. Первый даст больше аромата, а второй - придаст напитку остроту. Специалисты не рекомендуют пить такой кофе людям, страдающим заболеваниями ЖКТ - для воспаленной слизистой перец может стать слишком сильным раздражителем.

Как приготовить

Вам понадобятся:

4 ч.л. натурального молотого кофе

1/3 ч.л. молотого перца (красного или черного)

корица, гвоздика, мускатный орех по вкусу

Смешайте все сухие ингредиенты в турке, залейте 0.5 мл воды и варите на медленном огне до образования пенки.