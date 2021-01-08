Англичанка нашла в своем саду древнеримский артефакт стоимостью $26 тысяч

Иногда для того, чтобы найти древние артефакты, не нужно проводить долгие исследования и раскопки/

Некоторые из них могут находиться на виду, оставаясь незамеченными. Такая необычная история произошла с жительницей Великобритании, передает Day.Az.

Как передает 9News, камень, используемый в качестве монтажного блока для ее конюшни в саду, оказался древнеримским артефактом. Он пролежал там 10 лет, после чего женщина заметила на нем необычную резьбу.

Археологи исследовали находку и пришли к выводу, что это мраморная плита, которая была обработана римлянами во II веке н.э.

Считается, что плита была вырезана в Греции или Малой Азии, но, вероятно, прибыла в Британию спустя много лет, после окончательного краха Римской империи. Кроме того, часто подобные артефакты попадали в Англию в XVIII-XIX веках, когда богатые аристократы путешествовали по Европе, знакомясь с древнегреческим и древнеримским искусством.

Однако ученые до сих пор не знают, как плита оказалась в домашнем саду. В связи с этим изучение истории камня продолжается. По предварительной оценке аукционного дома, стоимость камня составляет от 17,5 тыс. долларов до 26,4 тыс. долларов.