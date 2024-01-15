В Амазонии обнаружили древние затерянные города

Археологи обнаружили группу древних затерянных городов в тропических лесах Амазонки в Эквадоре, где около двух тысяч лет назад проживали около десяти тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Картирование с помощью технологии LIDAR показало, что эти места Амазонии являются частью густой сети поселений и соединяющих их дорог, затерянной в лесистых предгорьях Анд.

Поселения были заселены народом упано между 500 годами до нашей эры и 300-600 годами нашей эры. Постройки были возведены на более чем 6000 земляных курганах, окруженных сельскохозяйственными полями с дренажными каналами. Самые большие дороги имели ширину 10 метров и длину от 10 до 20 километров.

По мнению ученых, в поселениях проживало не менее десяти тысяч человек, а на пике их развития численность населения достигала, возможно, 15-30 тысяч человек, что сопоставимо с населением Лондона в римскую эпоху. Для строительства дорог и тысяч курганов потребовалась бы сложная система организованного труда.

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