В пустыне Гоби нашли зверя неизвестного происхождения

В пустыне Гоби ученые обнаружили останки ранее неизвестного вида млекопитающего, жившего около 90 миллионов лет назад.

Как передает Day.Az, описание находки опубликовано в журнале Acta Palaeontologica Polonica.

Фрагмент нижней челюсти найден в формации Байншире в Монголии. Анализ показал, что он принадлежит новому виду из семейства Zhelestidae, получившему название Ravjaa ishiii. Хотя представители этого семейства были известны по находкам в Центральной Азии, Европе и Северной Америке, Ravjaa ishiii стал первой зарегистрированной находкой Zhelestidae в Монголии и представляет собой ранее неописанный вид.

Характерные особенности строения зубов, включая высокие коронки моляров, свидетельствуют о том, что древнее животное могло питаться плодами и семенами. Это указывает на раннее освоение ресурсов цветковых растений эутериями в позднемеловую эпоху.

Специалисты считают, что открытие свидетельствует о большем биоразнообразии млекопитающих в формации Байншире, чем предполагалось ранее. Продолжение исследований может дать новые сведения о развитии млекопитающих в меловом периоде и о древних экосистемах Центральной Азии.