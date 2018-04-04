Точный гороскоп на среду

Cегодня звезды гороскопа не склоняют к тому, чтобы сидеть в четырех стенах, поэтому особенно хорошо вы будете чувствовать себя вдали от насиженного места - в командировке, в разъездах, на отдыхе. Также день благоприятствует общению, знакомствам, учебе, однако при этом может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви - эмоции сегодня будут особенно яркими.

Овен

Сегодня Овну просто противопоказано сидеть на одном месте! Жизнь требует от него новых событий, эмоций, впечатлений и как можно больше адреналина в крови! Звезды гороскопа советуют Овну сегодня не сдерживать свою тягу к двум вещам: к движению и к общению. Занятия фитнесом, шоппинг, утренняя пробежка, новые знакомства - все это просто жизненно необходимо ему. Возможно, Овну сегодня захочется пощекотать свои нервы экстремальными видами спорта или флиртом с незнакомцем. Почему бы и нет? Главное, не терять контроль над ситуацией и над собой.

Телец

У Тельца могут возникнуть разногласия с окружающими. Даже с друзьями и близкими ему будет нелегко найти общий язык. Причиной может стать категоричность Тельца и нежелание идти на компромисс. Впрочем, даже если это не так, Тельцу стоит сегодня проявить чудеса терпения и дипломатии. В конце концов, если спор не принципиален, то почему бы и не уступить? Это лучше, чем весь день провести в бесплодном классическом выяснении: "Кто виноват?" и "Что делать?".

Близнецы

Ситуация может поставить Близнецов перед выбором, и им придется мучительно решать, что сделать или как поступить. Выбор может касаться и рабочих проектов, и покупок, и личной жизни Близнецов; возможно даже, их будущей жизни или сердечных отношений. Главное, что, сделав этот выбор, Близнецам придется забыть о других вариантах, поэтому звезды гороскопа призывают их тщательно взвесить все "за" и "против". Впрочем, правило успешного выбора сегодня простое: сердце подскажет Близнецам, что делать, а ум - чего не делать.

Рак

Сегодня у Рака ум с сердцем будет не в ладу: желания будут упорно тянуть его в одну сторону, а логика и факты - совершенно в другую. Если такое сегодня произойдет, звезды гороскопа советуют Раку не торопиться: скорее всего, чтобы он ни выбрал, решение окажется неправильным. Настоящее решение должно быть принято и сердцем, и умом, если же Рак не чувствует в себе уверенности, значит, стоит поискать другие варианты.

Лев

День предоставляет Льву хорошие возможности везде, где жизнь бьет ключом и где Лев сможет завязать новые знакомства! День наделяет его коммуникабельностью и легкостью в общении, так что звезды гороскопа советуют Льву сегодня обязательно выбраться в свет - посетить какое-нибудь мероприятие, посидеть в кафе или просто сходить в гости. В светской беседе Лев сегодня сумеет показать себя во всей красе.

Дева

Дева не будет настроена заниматься рутинной работой: в ее голове будет шуметь ветер дальних странствий. Звезды гороскопа советуют ей совместить приятное с полезным, занявшись планированием своего отпуска, даже если до него еще далеко. Просмотр туристических сайтов позволит Деве сегодня вырваться из душного дома или офиса, мысленно перенесясь в прекрасное далёко. Это подарит ей внятную цель на будущее, мощный позитивный заряд и позволит примириться с будничной реальностью.

Весы

Лучше всего Весы будут чувствовать себя вдали от дома. День не склоняет их к тому, чтобы заниматься работой в тиши кабинета или домашних стен. Наоборот, сегодня Весам требуется внести в свою жизнь как можно больше разнообразия, побывав там, где они еще не бывали, и обзаведясь новыми впечатлениями. Прогулка по парку, романтическое знакомство, взгляд в окно электрички или в иллюминатор самолета - все это сегодня обострит чувства Весов, как в детстве, вернув яркость красок и умение жить "здесь и сейчас".

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа советуют Скорпиону провести как можно больше времени вне дома, к примеру, организовать дружескую вечеринку в кафе, поехать на природу, в кино, в цирк. Преодолев сегодня свою инертность, Скорпион не пожалеет - он имеет шанс отлично провести время и завязать интересные знакомства. Пора раскрасить унылые будни! Сегодня Скорпиону следует помнить о том, что хороший день - это отступление от будничных правил: он не начинается с будильника и не заканчивается телевизором.

Стрелец

Есть вероятность того, что отношения Стрельца подвергнутся проверке на прочность. Это способно коснуться и рабочих контактов, и отношений с близкими людьми. День будет провоцировать конфликтные ситуации, и если Стрелец захочет обойти острые углы, ему придется проявить все свои дипломатические способности. Звезды гороскопа предупреждают Стрельца о том, что как бы ему сегодня ни хотелось покритиковать окружающих, делать этого ни в коем случае не стоит, иначе результат его огорчит.

Козерог

Козерогу стоит внимательно прислушиваться к тому, что говорят вокруг: из разговоров окружающих он может узнать что-то интересное для себя - к примеру, информацию или ценную идею. Кроме того, звезды гороскопа говорят о том, что сегодня Козерогу не следует пренебрегать советами или тем более отвергать предложенную помощь - именно они помогут ему преуспеть. Другими словами, сегодня ключ к успеху Козерога - это не столько его личные усилия, сколько помощь и содействие находящихся рядом людей.

Водолей

Водолей может мгновенно воспламениться интересом к чему-либо, а также сам способен заразить эмоциями окружающих! Возможно, именно сегодня у него возникнет новое хобби или романтическое знакомство, а может быть, Водолей сам послужит вдохновителем какого-то проекта. День наделяет его повышенной любознательностью: Водолей способен свернуть горы, лишь бы удовлетворить возникший интерес! Правда, звезды гороскопа предупреждают его о том, что сегодняшние увлечения вряд ли окажутся стойкими - если их не подпитывать, они могут быстро угаснуть.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа предоставляют Рыбам хорошие возможности в делах, связанных с умственным трудом, обдумыванием и планированием. День не слишком удачен для того, чтобы начать претворять идеи в жизнь, но вот для того, чтобы их генерировать, подходит идеально! Планы, продуманные сегодня Рыбами, окажутся дельными и имеют хорошие шансы на успех. Так что Рыбам не стоит даже во сне расставаться с блокнотом и ручкой - а вдруг их осенит гениальная мысль?

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook