В Египте заблокировали YouTube

Высший административный суд Египта подтвердил решение суда низшей инстанции о блокировке на месяц видеосервиса YouTube. Об этом пишет газета Al-Ahram со ссылкой на постановление суда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, суд принял это решение из-за публикации на сервисе кадров из фильма, который оскорбляет чувства мусульман.

Как отмечается, картина опубликованная на YouTube, повествует о жизни пророка Мухаммеда в оскорбительной форме.

При этом высший суд отклонил апелляции, поданные Национальным регулирующим органом по телекоммуникациям (NRTA) и Ассоциацией свободы мысли и выражения (AFTE) против решения суда низшей инстанции.

Согласно документу, в своей апелляции NRTA указывал на то, что слишком "затруднительно" заблокировать YouTube в Египте.