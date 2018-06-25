Спецоперация в Казахстане, задержаны террористы

25 июня 2018 22:24

Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании восьми членов группировки религиозных экстремистов в Уральске, сообщает Sputnik Казахстан.

Спецоперация против ячейки религиозных экстремистов проведена в понедельник, 25 июня. 
При задержании у участников группировки найдены огнестрельное оружие, боеприпасы и религиозная литература.

"Указанные лица подозреваются в подготовке к совершению на территории Казахстана серии терактов, пропаганде терроризма, а также в имущественных преступлениях", - сообщили в КНБ.

По данным фактам начато досудебное расследование, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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