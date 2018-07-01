В Австралии акула попыталась утащить женщину под воду - ВИДЕО

1 июля 2018 17:48

В Австралии сняли на видео попытку акулы утащить под воду женщину, которая пыталась покормить хищника с рук. Об этом сообщает портал 7 News Perth, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пострадавшая пыталась покормить с лодки некрупных представителей вида ржавых акул-нянек. На опубликованной записи видно, как одна из них внезапно совершает резкое движение, и "жертва", не устояв на ногах, падает.

По словам женщины, акула схватила пищу вместе с ее пальцем. "Все произошло мгновенно. Единственное, о чем я могла думать, - это о том, что я лишилась пальца. Она зажала его во рту, и мне казалось, что он слезает с кости", - рассказала она.

Однако опасения пострадавшей оказались напрасными. Врачи в госпитале констатировали у женщины трещину в кости и повреждение связки.

Нажмите на видео для просмотра:
Попытка акулы утащить человека под воду попала на видео

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